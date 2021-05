Kampf gegen die Pandemie : Keine Sonderaktionen beim Corona-Impfen in Rheinland-Pfalz

Mainz „Angebote zur gesundheitlichen Versorgung sollen für alle zugänglich sein und dürfen nicht von der sozialen Herkunft abhängen“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium.

Nicht alleine „noble Vororte“ durchimpfen

Corona-Impfung in Obdachlosenheimen

Dazu gehöre auch die geplante Impfung von Menschen in Obdachlosen- und Erstaufnahmeeinrichtungen sowie in Frauenhäusern, dem Maßregelvollzug und der psychiatrischen Tagespflege mit dem Impfstoff von Johnson&Johnson. Die Impfungen sollen in den nächsten Tagen unter Leitung des Deutschen Roten Kreuzes etwa in der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige in Ingelheim beginnen. Zunächst müsse aber noch in mehreren Sprachen aufgeklärt werden, hieß es bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier.