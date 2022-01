Corona-Inzidenz steigt in Rheinland-Pfalz

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist in Rheinland-Pfalz weiter gestiegen. Am Freitag betrug sie 150,8 nach 145,7 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 11.10 Uhr).

Dabei belief sich die Sieben-Tages-Inzidenz auf 81,8 neue Infektionen pro 100.000 geimpfte Menschen (Vortag: 79,1) und auf 314,4 pro 100.000 Ungeimpfte (Vortag: 303,4).

Insgesamt kamen in Rheinland-Pfalz laut LUA seit Donnerstag (damals Stand 14.10 Uhr) 821 neue Corona-Fälle hinzu. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten stieg um 6 auf 4638.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag am letzten Tag des Jahres 2021 bei 2,42 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - nach einem Wert von 2,22 am Vortag. Erfasst wurden landesweit vorerst auch 62 bestätigte Fälle der Omikron-Variante sowie 601 Verdachtsfälle.

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen ist. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage in Deutschland zeigen.

(dpa)