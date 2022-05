Pandemie : Corona-Inzidenz so niedrig wie Anfang Januar

Koblenz Die Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch auf den niedrigsten Stand seit dem 5. Januar gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte 230,8 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist niedriger als im Bundesdurchschnitt. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch nach Daten des Robert Koch-Instituts bei 281,8. In Rheinland-Pfalz hatte die Sieben-Tage-Inzidenz ihren bisherigen Höchststand am 29. März mit 1747,1 erreicht.