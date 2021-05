Corona-Inzidenz sinkt auf 33: Keine Kommune mehr über 100

Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist weiter im Sinkflug. Der Wert liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) vom Freitag (Stand 14.10 Uhr) bei 33,2 und damit so niedrig wie seit gut sieben Monaten nicht mehr.

Die RKI-Zahlen sind zwar entscheidend für eventuelle Lockerungen des Lockdowns, bilden die Infektionsentwicklung aber mit einer Zeitverzögerung ab. In den vom LUA ermittelten Zahlen lag bereits am Donnerstag keine Kommune mehr über einer Inzidenz von 100.

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz meldeten am Freitag 254 neue Corona-Infektionen. Aktuell sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 6771 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Seit Beginn der Pandemie sind 3724 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, fünf mehr als am Vortag.