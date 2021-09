Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter unter 100

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Mainz Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn weiter unter der Schwelle von 100 geblieben. Die Gesundheitsämter meldeten am Freitag 527 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 93,4 auf 95,0, nachdem dieser Wert in der vergangenen Woche die Schwelle von 100 zeitweise übertroffen hatte.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - blieb unverändert bei 2,5. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 5,01 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, am Sonntag waren es 5,07 Prozent.

Aktuell gelten in Rheinland-Pfalz 11 239 Menschen als nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 starben 3949 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab es zuletzt in Neustadt an der Weinstraße mit 244,1. Danach folgen der Kreis Ahrweiler (212,9), Ludwigshafen (179,4) und Speyer (154,3). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Vulkaneifel mit 18,1.