Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz weiter bei 9,5

Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz hat am Samstag und Sonntag beim jeweils gleichen Wert unter der Marke von 10 verharrt. Neue Todesfälle gab es nicht. Nach fast neun Monaten war die Inzidenz am Samstag erstmals wieder unter 10 gesunken.