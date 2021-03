Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz über 100

Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Mainz Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist erstmals seit Januar wieder über den wichtigen Schwellenwert von 100 gestiegen. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100 000 Einwohner erreichte 106, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Sonntag mitteilte.

Am Samstag hatte es noch einen Wert von 99,3 gemeldet.

In Kommunen mit Werten über 100 gilt ohnehin die Corona-Notbremse. Ihnen obliegt die genaue Ausgestaltung. Das landesweite Überschreiten der Inzidenz von 100 ändert daran laut Ministerium nichts. Bestandteile kommunaler Notbremsen sind beispielsweise eine Ausgangsbeschränkung zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr sowie Treffen im öffentlichen Raum nur noch mit Angehörigen des eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren Hausstands, außerdem die Rücknahme der Lockerungen in der Außengastronomie und beim Einzelhandel.

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben binnen 24 Stunden 592 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Zudem stieg die Zahl der Todesfälle um einen Fall auf 3306, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte (Stand 11.10 Uhr). Am höchsten war die Inzidenz im Kreis Altenkirchen. Dort betrug der Wert 222,8. Am niedrigsten war die Inzidenz mit einem Wert von 23,1 im Kreis Bernkastel-Wittlich.

Insgesamt sind in Rheinland-Pfalz seit Beginn der Pandemie 114 631 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. 9625 Menschen im Land gelten als aktuell damit infiziert.