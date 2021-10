Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt

Ein medizinischer Mitarbeiter hält ein Teströhrchen in den Händen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Mainz Die Corona-Kennwerte in Rheinland-Pfalz gehen weiter nach oben. Bei den Neuinfektionen ermittelte das Landesuntersuchungsamt für Samstag (Stand 11.10 Uhr) eine Inzidenz von 67,9 nach 66,9 am Freitag. Es wurden 216 neue Fälle gemeldet.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab es in Speyer mit 167,5. Es folgen Germersheim (160,4) und Worms (106,6). Am niedrigsten war der Wert mit 14,4 im Donnersbergkreis.