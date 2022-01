Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt wieder

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Koblenz Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist wieder gestiegen. Der Kennwert bezogen auf je 100.000 Einwohner stieg von 362,7 am Samstag auf 377,9 am Sonntag, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte (Stand 11.10 Uhr).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Gesundheitsämter registrierten im Bundesland 1385 neue bestätigte Fälle - nach 1222 am Vortag. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner - verharrte am Sonntag beim gleichen Vortageswert von 2,90. Es kamen keine weiteren Todesfälle dazu.

Das Landesuntersuchungsamt schlüsselte die Corona-Inzidenzen auch nach Impfungen auf: Demnach lag die Sieben-Tages-Inzidenz in Rheinland-Pfalz am Sonntag bei 242,3 pro 100.000 geimpfter Menschen - und bei 722,7 pro 100.000 nicht geimpfter Bürger.

© dpa-infocom, dpa:220116-99-729446/2

(dpa)