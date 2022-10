Neuinfektionen : Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt weiter

Einem Jugendlichen wird ein Nasenabstrich für einen Corona-Test entnommen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Herbstwelle lässt die Zahl der amtlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz weiter steigen. Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz meldete am Donnerstag (Stand: 14.10 Uhr) eine Inzidenz von 630,6 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Eine Woche zuvor hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 584,8 gelegen. Vor drei Wochen war die Inzidenz noch um mehr als die Hälfte niedriger gewesen.

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist damit auch über dem deutschlandweiten Durchschnitt, das Berliner Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz der Infektionen am Donnerstag mit 462,4 an (Stand: 3.08 Uhr).

Die amtlichen Zahlen erfassen aber mutmaßlich nicht das tatsächliche Ausmaß der Infektionen mit Sars-CoV-2, weil es seit einiger Zeit weniger Testungen gibt. Zudem werden nur positive PCR-Tests von den Gesundheitsämtern registriert, nicht aber positive Schnelltests.

Die Zahl der Todesfälle in Rheinland-Pfalz in Zusammenhang mit Covid-19 stieg binnen einer Woche um 24 auf nun 6200. Aktuell sind den Daten zufolge mehr als 76.400 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus infiziert.

Die Zahl stationärer Behandlungen von Infizierten nimmt weiter zu. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 8,81 am Donnerstag vor einer Woche auf nun 10,38 zu. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Patienten mit festgestellter Coronainfektion binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz bei den Infektionen war nach den Daten vom Donnerstag landesweit am höchsten im Kreis Kaiserslautern mit 1145,5. Den niedrigsten Wert hatte Worms mit 401,9.

© dpa-infocom, dpa:221006-99-31889/2

(dpa)