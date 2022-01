Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt über 800

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Mainz Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag über die Schwelle von 800 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gestiegen. Bei 7204 neu bestätigten Fällen innerhalb von 24 Stunden ermittelte das Landesuntersuchungsamt eine Inzidenz von 807,9. Am Mittwoch waren es 785,5.

Aktuell ist demnach bei 77.781 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Corona-Infektion nachgewiesen - so viele waren noch nie seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren zur gleichen Zeit angesteckt. Die Belastung der Krankenhäuser nimmt allerdings kaum zu. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen einer Woche je 100.000 Einwohner - sank von 5,15 am Mittwoch auf 4,86. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle von Covid-19-Patienten stieg um 7 auf 4796.

Inzwischen haben acht Städte und Landkreise eine vierstellige Sieben-Tage-Inzidenz. Am höchsten ist dieser Wert in der Landeshauptstadt Mainz mit 1284,5. Danach folgen der Kreis Bad Kreuznach (1239,7) sowie die Städte Kaiserslautern (1123,8) und Trier (1053,5). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 276,6 im Kreis Mayen-Koblenz.

