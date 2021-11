Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz steigt auf 188,7

Mainz Auch die Zahl der Infektionen an einem Tag erreicht einen Höchststand. Der Kreis Germersheim hat die höchste Inzidenz - und die niedrigste Impfquote.

Die Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch auf den Höchststand von 188,7 geklettert. Am Vortag waren es noch 177,3, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausaufnahmen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg von 3,0 auf 3,3. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 5,99 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, nach 5,62 Prozent am Montag.

Bis Montag waren in Rheinland-Pfalz 67,5 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Am niedrigsten ist diese Impfquote im Kreis Germersheim mit 59,0 Prozent.

Dieser Kreis hat seit Tagen die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch waren es 494,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Danach folgen der Kreis Südliche Weinstraße (336,7) sowie die Städte Landau (310,6) und Speyer (297,5). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 83,1 in der Stadt Trier.