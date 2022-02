Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt

Mainz Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Samstag gefallen. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag bei 1092,6 - nach 1121,2 am Freitag. Am Samstag registrierten die Gesundheitsämter 2367 neue Fälle, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Am Samstag wurden drei weitere Todesfälle von Covid-Patienten gemeldet, so dass die Gesamtzahl jetzt bei 4926 liegt. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100.000 Einwohner - lag bei 6,65.

101 Patienten lagen mit Covid-19 auf den Intensivstationen rheinland-pfälzischer Krankenhäuser. 37 von ihnen wurden invasiv beatmet, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Samstag hervorgeht.

(dpa)