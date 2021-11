Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt

Koblenz Die Corona-Inzidenz ist in Rheinland-Pfalz gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag nach Angaben des Landesuntersuchungsamts vom Samstag bei 160,9 nach 166,3 am Vortag (11.10 Uhr; ohne Angehörige der US-Streitkräfte).

Auch die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausaufnahmen von Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - ging leicht zurück auf 3,1 nach 3,3 am Vortag. Von den Betten auf Intensivstationen waren mit 5,68 Prozent etwas weniger als am Vortag (5,86 Prozent) mit Covid-19-Kranken belegt. Bei den Werten handelt es sich um die drei Leitindikatoren zur Beurteilung der aktuellen Entwicklung der Pandemie.