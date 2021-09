Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt unter 90

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Mainz Alle drei Kennziffern für die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz sind am Dienstag gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel von 95,0 auf 86,4, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. In der vergangenen Woche lag dieser Wert noch zeitweise über 100.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - sank von 2,5 auf 2,2. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 4,95 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, am Montag waren es 5,01 Prozent.

Die Gesundheitsämter meldeten 525 neue Infektionen. Aktuell gelten in Rheinland-Pfalz 11.409 Menschen als nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 starben 3952 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz, drei mehr als am Montag.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab es in Neustadt an der Weinstraße mit 232,6. Danach folgen der Kreis Ahrweiler (197,0), Landau (167,1) und Ludwigshafen (154,7). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 24,8 im Kreis Vulkaneifel.