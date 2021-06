Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 9,0

Eine Corona-Impfung. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild/Archiv

Mainz Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist zum Wochenbeginn weiter zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag einen Wert von 9,0 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.