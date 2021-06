Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt auf 7,3

Medizinisch geschultes Personal führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Koblenz Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz sinkt erneut. Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz ermittelte am Mittwoch nach eigener Auskunft einen Wert von 7,3 neuen Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.