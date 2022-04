Pandemie : Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz rückläufig

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Koblenz Sowohl die Zahl der Corona-Neuinfektionen als auch die der in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-Patienten binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner sind in Rheinland-Pfalz rückläufig. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz ging von 936,6 am Dienstag auf 863,7 am Mittwoch zurück, die Hospitalisierungsinzidenz von 8,29 auf 7,52 (Stand: Mittwoch 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Mittwoch in Koblenz mitteilte.

Die Werte liege aber trotz des jüngsten Rückgangs noch über denen aus der Vorwoche. Am vergangenen Mittwoch hatte die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen 688,1 betragen, die Hospitalisierungsinzidenz 4,21.

Von diesem Dienstag auf Mittwoch kamen laut LUA nun insgesamt 6591 neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. Elf weitere Menschen seien im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben, damit liegt die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie im Land bei nunmehr 5495.

Auf den Intensivstationen rheinland-pfälzischer Kliniken lagen am Mittwoch (Stand: 15.05 Uhr) nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 49 Covid-Patienten, davon wurden elf beatmet. Auf die höchste Sieben-Tage-Inzidenz kam am Mittwoch laut LUA mit 1411,8 der Kreis Kaiserslautern, Ludwigshafen auf die niedrigste mit 346,0.

