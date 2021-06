Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz nur noch bei 10,1

Ein Arzt hält einen Coronavirus-Test in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist weiter im Sinkflug. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Freitag einen Wert von 10,1 Infektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.