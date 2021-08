Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz jetzt wieder über 20

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Erstmals seit fast zwei Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz wieder über der Schwelle von 20. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Freitag einen Wert von 20,3 nach 19,9 am Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden registrierten die Gesundheitsämter 163 neue Infektionen.

Aktuell sind in Rheinland-Pfalz 2169 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr) - auch diese Zahl nimmt stetig zu. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3911 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, drei Todesfälle mehr als am Donnerstag.

Die höchste Inzidenz gab es am Donnerstag in der Stadt Kaiserslautern mit 51,0. Danach folgen die Städte Frankenthal (39,0) und Worms (33,5) sowie der Kreis Mayen-Koblenz (29,4). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Südwestpfalz mit 1,1.