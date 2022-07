Fallzahlen : Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz jetzt über 700

Koblenz Die Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz haben den höchsten Stand seit Ende April erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 727,7 Fällen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz entspricht damit etwa dem Bundesdurchschnitt. Bundesweit betrug sie am Donnerstag nach Daten des Robert Koch-Instituts 720,4. In Rheinland-Pfalz hatte der Wert seinen bisherigen Höchststand am 29. März mit 1747,1 erreicht, den jüngsten Tiefststand am 30. Mai mit 174,4.