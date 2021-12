Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz geht leicht zurück

Testergebnisse von Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Mainz Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Rheinland-Pfalz leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag am Dienstag bei 308,6 nach 318,4 am Montag, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Gesundheitsämter erfassten 2100 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr). Aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert sind demnach 36 964 Menschen.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg leicht von 3,38 auf 3,55 Krankenhaus-Neuaufnahmen von Covid-Patienten, bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 20 auf 4356.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen gab es in Neustadt an der Weinstraße mit 620,9 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Danach folgten die Städte Worms (596,7) und Speyer (593,2). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 144,9 im Kreis Bitburg-Prüm.