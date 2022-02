Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz etwas gestiegen

Mainz/Koblenz Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen betrug 1099,1, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte (Stand: 20.2./11.10 Uhr).

Es gab keinen weiteren Todesfall in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie starben in dem Bundesland 4926 Menschen an oder mit dem Virus.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten in einer Woche je 100.000 Einwohner - wurde am Sonntag mit 6,58 angegeben nach 6,65 am Vortag. 92 Patienten lagen mit Covid-19 auf den Intensivstationen rheinland-pfälzischer Krankenhäuser. 37 von ihnen wurden invasiv beatmet, wie aus Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Sonntag hervorgeht (Stand 20.2./12.05 Uhr).