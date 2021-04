Corona-Inzidenz im Saarland vor geplanter Öffnung gestiegen

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen im Saarland ist am Montag binnen eines Tages um 67 auf insgesamt 32.488 gestiegen. Aktuell seien 1748 Menschen infiziert, berichtete das Sozialministerium (Stand 16.00 Uhr).

Einen Tag vor den geplanten Öffnungsmaßnahmen stieg die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner an 7 aufeinanderfolgenden Tagen, auf 91,3. Am Sonntag hatte der Wert 88,2 betragen.