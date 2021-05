Corona-Inzidenz im Saarland sinkt wieder unter 80

Saarbrücken Die Inzidenz der Corona-Infektionen ist im Saarland am Montag wieder unter den Wert von 80 gesunken. Das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) meldete (Stand 3.13 Uhr) 78,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Am Sonntag hatte Wert bei 81,1, am Samstag bei 83,2 gelegen.

Die Gesundheitsämter meldeten bis Montag neun neue Infektionen; insgesamt sind es nun 40.413 Fälle. Bislang sind in dem Bundesland dem RKI zufolge 997 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben, einer mehr als am Vortag.