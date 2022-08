Pandemie : Corona-Inzidenz im Saarland gesunken

Saarbrücken/Berlin Die Inzidenz der amtlich registrierten Corona-Infektionen im Saarland ist innerhalb einer Woche deutlich gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin wies am Donnerstag 553,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen für das Bundesland aus.

Die Zahl der Menschen, die im Saarland an oder mit Corona gestorben sind, stieg innerhalb einer Woche um drei. Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser nahm die Behandlung von Covid-Patienten leicht ab. Am Donnerstag waren es nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 40 erwachsene Patienten, von denen 5 beatmet werden mussten. Eine Woche zuvor wurden 45 Intensivpatienten gezählt - in 8 Fällen mit invasiver Beatmung.