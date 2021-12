Corona-Inzidenz im Saarland geht weiter zurück

Eine Laborantin sortiert Proben. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Saarland ist am Samstag auf 288,2 gesunken. Am Freitag hatte das Robert Koch-Institut noch einen Wert von 298,9 ermittelt. Am Samstag vergangener Woche waren es noch 377,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Innerhalb eines Tages kamen 413 Corona-Infektionen neu hinzu (Stand 3.23 Uhr). Die Zahl der Todesfälle von Covid-Patienten stieg um drei auf 1193.

(dpa)