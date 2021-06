Corona-Inzidenz bleibt unter 40: Keine neuen Todesfälle

Berlin/Saarbrücken Im Saarland sind binnen 24 Stunden 63 neue Coronainfektionen registriert worden. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (03.11 Uhr) vom Donnerstag hervor. Es gab in dieser Zeit keine neuen Todesfälle.

Damit liegt die Zahl der Menschen, die im Saarland mit oder an dem Virus gestorben sind, weiter bei 1011.

Die Inzidenz, also die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, betrug 39,7. Am Vortag hatte der Wert bei 39,8 gelegen.