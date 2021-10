Corona-Inzidenz auf niedrigstem Stand seit sechs Wochen

Mainz Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit rund sechs Wochen gesunken. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 50,0 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Leicht gestiegen von 1,5 auf 1,6 ist die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 3,54 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt, am Montag waren es 3,79 Prozent.

Die meisten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gab es am Dienstag in der Stadt Frankenthal mit 110,8. Danach folgen Speyer (88,7), der Kreis Südliche Weinstraße (81,2) und Neustadt an der Weinstraße (80,7). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit 17,1 im Kreis Kusel.