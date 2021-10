Corona-Inzidenz auf höchstem Stand in vier Wochen

Ein Medizinischer Mitarbeiter führt einen Rachenabstrich bei einem Mann durch. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Mainz Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch auf den höchsten Stand seit knapp vier Wochen gestiegen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 59,7 nach 54,5 am Dienstag. Auch die beiden weiteren Kenngrößen für die Ausbreitung der Pandemie zeigten nach oben.

Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Krankenhausfälle pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg von 1,8 auf 1,9, wie die Behörde weiter mitteilte. Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 3,48 Prozent mit Covid-19-Patienten belegt. Am Dienstag waren es 3,18 Prozent.

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz registrierten am Mittwoch 564 neue Corona-Infektionen (Stand 14.10 Uhr). Aktuell sind 6880 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle von Covid-19-Patienten seit Beginn der Pandemie stieg auf 4053, ein Todesfall mehr als am Dienstag.

Die meisten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gab es in der Stadt Speyer mit 173,4. Danach folgen der Kreis Germersheim (155,0), Frankenthal (96,4) und Worms (95,9). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 22,5 im Donnersbergkreis.