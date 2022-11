Fallzahlen : Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz sinken

Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz sinken

Koblenz Die Zahl der behördlich registrierten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat den niedrigsten Stand seit 12. September erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag eine Inzidenz von 250,3 Fällen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen.

Am Donnerstag vergangener Woche waren es 451,3. Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt damit auch unter dem Bundesdurchschnitt, den das Robert Koch-Institut am Donnerstag mit 289,6 angab.