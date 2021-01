Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz weiter steigend

Mainz Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen eines Tages um 587 gestiegen. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 79 805 (Stand: 11.15 Uhr), wie das Sozialministerium am Samstag mitteilte.

Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 22 auf 1762 Todesfälle. Aktuell sind den Angaben zufolge 16 777 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Derzeit gelten 61 266 Menschen als genesen. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag landesweit bei 132,4.