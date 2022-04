Pandemie : Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz weiter rückläufig

Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für die Durchführung eines Corona-Tests in der Hand. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Die Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz schwächt sich weiter ab, ist aber immer noch auf einem hohen Stand. Das Landesuntersuchungsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch mit 1354,5 an. Am Dienstag waren es 1384,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gewesen.

Die Gesundheitsämter registrierten 12.550 neue Infektionen binnen 24 Stunden (Stand 14.10 Uhr). Zurzeit sind nach Angaben der Behörde 234 719 Menschen in Rheinland-Pfalz mit Sars-CoV-2 infiziert. Es wurden 15 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten gezählt, so dass sich die Gesamtzahl auf 5329 erhöhte.

Die Hospitalisierungsinzidenz ging geringfügig von 7,71 auf 7,66 zurück. Die für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Mittwoch im Kreis Kaiserslautern mit 2217,8. Es folgten der Kreis Vulkaneifel (1925,9), die Stadt Pirmasens (1864,3) und der Kreis Alzey-Worms (1861,3). Am niedrigsten war die Inzidenz mit 492,7 in der Stadt Landau.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-820847/2

(dpa)