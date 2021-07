Corona-Lage in Frankreich : Inzidenz in Moselle steigt wieder, Impfzentren sind ausgebucht

Parallel zur Inzidenz steigt in Moselle aber wieder die Impfwilligkeit. Foto: BeckerBredel

Metz Die Hälfte der neuen Corona-Fälle ist auf die Delta-Variante zurückzuführen.

Kaum kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Fernsehen an, den Zugang zu Restaurants, Cafés und Zügen für Ungeimpfte zu erschweren, stürmten die Franzosen die Impfhotlines und brachten die Online-Portale an ihre Grenzen. Auch im Département Moselle mit Grenze zum Saarland hat die Ansprache Wirkung gezeigt. „Es gibt für die nächsten zwei Wochen kaum mehr freie Termine in den Impfzentren“, sagt Präfekt Laurent Touvet. Ihm sei es jetzt wichtig, einen vereinfachten Zugang zur Impfung zu organisieren für die Berufsgruppen, die ab Mitte September einer Impfpflicht unterliegen. Außerdem will er weiter Sonderimpfaktionen anbieten, wie in der Vergangenheit in Einkaufzentren, Möbelhäusern oder Freizeitparks. „Diese punktuellen Aktionen haben gezeigt, dass wir dadurch Menschen erreichen, die eher spontan entscheiden, anstatt sich im Voraus um einen Termin zu bemühen“, so Touvet. Denn bisher sei die Zahl der Geimpften schon zufriedenstellend, reiche aber nicht aus, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Demnach sind in Moselle nur 41 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

„Wir müssen diese Zahl in den nächsten Wochen steigern und auch weiterhin auf die Hygiene- und Abstandsregeln achten“, warnte Lamia Himer von der Regionalgesundheitsbehörde ARS. Kontakpersonen sind zum Test verpflichtet, aber auch jeder, der auch nur geringste Zweifel aufgrund von Symptomen habe oder der davon ausgeht, dass er einer Gefahrensituation ausgesetzt wurde, sollte sich ebenso umgehend testen lassen. Es gehe darum, die Infektionsketten so schnell wie möglich zu brechen, was zurzeit aufgrund der niedrigen Fallzahlen machbar sei. „Denn die Delta-Variante des Virus ist viel ansteckender als diejenigen, die bisher in unserer Region im Umlauf waren. Wir haben Fälle von Menschen, die sich draußen an Terrassen angesteckt haben“, erzählt sie. „Die Delta-Variante stellt 50 Prozent der Positivfälle dar“, fügte Marie-Odile Saillard, Leiterin des Metzer Krankenhauses, hinzu.