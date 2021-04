Die Spritze gibt’s auch um 3 Uhr morgens : Nachttermine im Impfzentrum Lebach werden gut wahrgenommen

Eine Mitarbeiterin eines Impfteams überprüft eine Spritze mit dem Impfstoff gegen Covid-19. Foto: Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Archivbild

Lebach/Saarlouis Im bundesweit ersten rund um die Uhr arbeitenden Corona-Impfzentrum der Bundeswehr im Saarland werden terminierte Nachtimpfungen bis auf wenige Ausnahmen wahrgenommen.

Es komme sehr selten vor, dass jemand zu einem Termin in Lebach nicht erscheine - egal ob dieser um 1 Uhr, 4 Uhr oder 5 Uhr morgens sei, sagte der Sprecher des Landeskommandos Saarland in Saarlouis der Deutschen Presse-Agentur. Im Schnitt gebe es pro Nachtschicht 300 Impftermine. „Die Leute kommen gut gelaunt und wenn sie wieder gehen, sind sie noch besser gelaunt.“

Am Ostersonntag war das Impfzentrum der Bundeswehr auf dem Gelände der Graf-Haeseler-Kaserne in Lebach in einen 24-Stunden-Betrieb gegangen. In den ersten 8 Tagen seien dort knapp 8000 Impfungen gemacht worden, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Saarbrücken mit. Alle Nachttermine bis Mitte Mai seien vergeben, die Leute hätten sich freiwillig dazu anmelden können. Auch sie sagte: „Die Nachttermine werden gewissenhaft angenommen.“

Der Betrieb laufe reibungslos, sagte Oberstleutnant Thomas Dillschneider. Rund 110 Soldaten seien in einem Drei-Schicht-Betrieb im Einsatz. Das Impfzentrum Nord in Lebach ist eines von vieren im Saarland und seit Anfang März in Betrieb. Es könne mit seinem Rund-um-die-Uhr-Betrieb Vorbild für weitere in Deutschland sein.

Den Betrieb in Lebach hatte das Saar-Gesundheitsministerium bei der Bundeswehr beantragt. Im Rahmen von Amtshilfeanträgen sind im Saarland bereits gut 500 Soldaten eingebunden: Die Einsätze reichten von der Nachverfolgung von Kontakten in Gesundheitsämtern über Unterstützung in Impfzentren bis hin zu Schnelltests in Altenheimen und in Kommunen, hieß es.