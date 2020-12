Corona-Impfungen könnten mit mobilen Teams in Heimen starten

Eine Impfung wird vorbereitet. Foto: Ralf Hirschberger/zb/dpa/Illustration

Mainz Sollte etwas früher als erwartet Corona-Impfstoff zur Verfügung stehen, wird dieser in Rheinland-Pfalz zunächst von mobilen Impfteams in Alten- und Pflegeheimen verwendet. Es gebe die Hoffnung, dass Impfstoff in ganz kleinen Mengen schon vor Anfang Januar da sei, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag in Mainz.

