Corona-Impfungen beginnen am Sonntag in Altenheimen

Eine medizinische Fachangestellte setzt die Kanüle zur Impfung an. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die seit langem ersehnten Impfungen gegen das hochansteckende Coronavirus beginnen auch im Saarland an diesem Sonntag - los geht es mit vier Seniorenheimen. Mobile vierköpfige Impfteams fahren zu diesen Einrichtungen an vorerst noch nicht genannten Orten, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte.

Einen Tag später sollen die Impfzentren in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis in Betrieb gehen.

Zunächst stehen dem Saarland laut dem Gesundheitsministerium 9750 Impfdosen von Biontech und Pfizer zur Verfügung. Weitere Lieferungen würden in den folgenden Wochen in regelmäßigen Abständen erwartet. „Unter gleichbleibenden Bedingungen könnten bis Ende Januar circa 21 600 Impfungen durchgeführt und 90 Alten- und Pflegeheime sowie 9600 Mitarbeiter in der Pflege verimpft werden“, hieß es weiter. Über 80-Jährige und ihre Pfleger gelten als besonders gefährdet. Zuerst folgen sollen dann weitere Bevölkerungsgruppen mit erhöhtem Risiko. Jeder Impfling braucht wenige Wochen später noch eine zweite Impfung.