Zulassung wird beantragt : Corona-Impfung bald auch für Kinder im Saarland

Mainz Die Prüfung eines Zulassungsantrags für Corona-Impfstoffe in der Europäischen Union dauert in der Regel nur wenige Wochen.

Der Impfstoffhersteller Biontech will in Kürze eine Zulassung seines Corona-Vakzins für Kinder ab zwölf Jahren in der EU beantragen. Dieser Antrag werde voraussichtlich „in den nächsten Tagen“ bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA gestellt, sagte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet, dieser Antrag solle am kommenden Mittwoch eingereicht werden.