Corona-Impftermine bis Mitte Februar vergeben

Mainz Die Termine in den 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz sind begehrt. Die eher verhaltende Bereitschaft bei Teilen des Pflegepersonals steigt auch - die Mitarbeiter sollen noch besser informiert werden.

In Rheinland-Pfalz sind die Termine für Corona-Schutzimpfungen in den Impfzentren bis Mitte nächsten Monats ausgebucht. Über 80-Jährige und andere Angehörige der Bevölkerungsgruppe mit dem höchsten Risiko sollten sich dennoch weiterhin registrieren lassen, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Dienstag in Mainz. Sobald mehr Impfstoff da sei, würden weitere Termine freigeschaltet - auch vor Mitte Februar. Zudem könnten Termine frei werden, weil jemand absage.