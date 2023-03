Pharmaunernehmen Corona-Impfstoffhersteller Biontech legt Zahlen vor

Biontech setzt abseits des Corona-Impfstoffs große Hoffnung in die Entwicklung neuer Therapien gegen Krebs. In Großbritannien wollen die Mainzer ein Forschungs- und Entwicklungszentrum zur Krebstherapie aufbauen. Für dieses Jahr erwartet das Unternehmen, aus einer ganzen Reihe an klinischen Studien in diesem Bereich neue Daten vorlegen zu können. Im Januar hatte Biontech zudem die Übernahme des auf künstliche Intelligenz spezialisierten britischen Start-ups InstaDeep angekündigt. Das Geschäft sollte früheren Angaben zufolge bis Ende März 2023 abgeschlossen sein.