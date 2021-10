Corona-Hospitalisierungsquote in Rheinland-Pfalz unverändert

Mainz/Koblenz Einer der wichtigsten Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden unverändert geblieben. Die Hospitalisierungsinzidenz - die Zahl der Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - lag am Sonntag wie bereits am Vortag bei 1,4. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamts von Sonntag (Stand 11.10 Uhr) hervor.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen betrug demnach 54,4. Am Vortag hatte sie bei 52,6 gelegen. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Von den verfügbaren Betten auf Intensivstationen waren 4,03 Prozent im Bundesland mit Covid-19-Patienten belegt. Am Vortag waren es 4,22 Prozent gewesen. Den Angaben zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 197 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion registriert. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich damit seit Beginn der Pandemie in Rheinland-Pfalz auf 3999.