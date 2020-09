Corona-Herbst und -Winter: Städte wollen Gastronomen helfen

Mainz Die von der Corona-Krise angeschlagene Gastronomie in Rheinland-Pfalz kann auf Unterstützung in der bevorstehenden ungemütlichen Jahreszeit hoffen. Nicht wenige Gastwirte befürchten, dass die Gäste, die bisher im Freien empfangen wurden, wegbleiben, weil sie aus Sorgen vor einer Corona-Ansteckung nicht in Innenräume wollen.

Daher wird in vielen Rathäusern von Neuwied im Norden bis Pirmasens im Süden überlegt, wie man Kneipen, Restaurants und Bistros helfen kann, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.