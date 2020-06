Corona hat Masernimpfpflicht erstmal verdrängt

Ein Impfpass mit einem Kreuz bei der Masern-Impfung liegt auf einem Tisch. Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Mainz Wegen der Corona-Pandemie ist die Masernimpfpflicht in Rheinland-Pfalz in den Hintergrund getreten. Die Umsetzung des Masernschutzgesetzes könne derzeit nicht abschließend beurteilt werden, sagte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Sabine Schneider, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Seit 1. März 2020 müssen laut dem Gesetz Schüler, die neu in einer Schule aufgenommen werden, den Nachweis bis zum ersten Unterrichtstag vorlegen. Für die anderen Schüler gilt eine Übergangsfrist bis zum 31. Juli 2021. Bei Verstößen drohen bis zu 2500 Euro Bußgeld. Auch im Falle von Kitas kommt der Leitung eine Schlüsselrolle zu. Die Eltern eines Kita-Kindes müssen den Impfnachweis noch vor dem Beginn der Betreuung vorlegen.