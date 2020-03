Corona: Gut 2350 infiziert und zwölf tot in Rheinland-Pfalz

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 unter dem Elektronenmikroskop. Foto: Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa/Archivbild.

Mainz Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz schwächt sich auch am Wochenende nicht ab. Die Gesundheitsämter meldeten bis Samstag 10.00 Uhr insgesamt 2357 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bisher starben zwölf Menschen in Rheinland-Pfalz an der von dem Virus verursachten Krankheit Covid-19, darunter allein drei in der Stadt Koblenz und zwei im Kreis Bad Dürkheim.