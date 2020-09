Corona-Gesetz: Saar-Ministerrat verabschiedet Formulierung

Saarbrücken Der saarländische Landtag will sich in seiner nächsten Sitzung am 16. September in erster Lesung mit einem Entwurf für ein Gesetz zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der Corona-Pandemie befassen. Der Ministerrat habe dazu eine entsprechende Formulierungshilfe verabschiedet, die nun den beiden Regierungsfraktionen von CDU und SPD zugehe, wie Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.

