Corona-Fallzahlen und Inzidenz im Saarland weiter gestiegen

Berlin/Saarbrücken Das Coronavirus greift im Saarland weiter um sich. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche lag am Sonntag bei 344,6, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 3.12 Uhr).

Das Saarland koppelt die neuen Corona-Regeln, die am Samstag in Kraft traten, nicht an bestimmte Schwellenwerte. So gilt beispielsweise die Regel, dass für Innenräume in öffentlichen Bereichen nur Geimpfte oder Genesene (2G) zugelassen sind, unabhängig von der Höhe bestimmter Indikatoren. Diese sind aber nach wie vor wichtig, um den Verlauf der Pandemie einschätzen zu können.