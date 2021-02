Corona-Maßnahmen : Luxemburg schließt nächste Woche wieder die Schulen

Luxemburg Raus aus der Schule, zurück ins Homeschooling: Ab kommendem Montag schließt Luxemburg erneut die Schulen.

Die Luxemburger Schüler werden ab Montag wieder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen müssen. Das hat Bildungsminister Claude Meisch am Donnerstagnachmittag bei einer Pressekonferenz mitgeteit. Dabei waren die Schulen erst am 11. Januar wieder geöffnet worden. Diese erneute Schließung gilt erstmal für eine Woche. Danach folgt eine Woche regulärer Winterferien. „Das Virus ist wieder häufiger im Umlauf als in den vergangenen Wochen“, sagte der Minister. Man befürchte, dass dies unter anderem auch auf die neuen Virusmutationen zurzückzuführen sei. Um dies zu überprüfen, wird derzeit in Luxemburg stärker sequenziert. Dass die Situation an den Schulen des Landes schlechter geworden war, hatte sich bereits Anfang der Woche gezeigt, als immer mehr Klassen in Quarantäne geschickt worden waren, weil sich dort Corona-Cluster gebildet hatten.