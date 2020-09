Corona-Fälle: Gymnasium in Lebach schließt bis 18. September

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Saarlouis Nach mehreren Corona-Fällen ist ein Gymnasium in Lebach bis zum 18. September komplett geschlossen worden. Die rund 900 Schüler, Lehrer und Beschäftigten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums seien in Quarantäne geschickt worden, teilte der Landkreis Saarlouis am Freitag mit.

Das Gesundheitsamt Saarlouis habe sich zu dem Schritt entschlossen, weil Infektionsketten - in und außerhalb der Schule - derzeit nicht sicher nachvollzogen werden könnten.

Vorsorglich würden alle rund 900 Personen am nächsten Montag und Dienstag auf das Coronavirus getestet, teilte der Kreis weiter mit. Bis die Ergebnisse bekannt seien, werde Eltern und Angehörigen, die im Gesundheits-, Pflege- oder Erziehungsbereich arbeiten, ebenfalls Quarantäne empfohlen. Das gelte auch für Geschwisterkinder. Das Lebacher Gymnasium sei seit Beginn des neuen Schuljahres die erste Schule im Saarland, die wegen der Corona-Pandemie vorübergehend komplett schließe, sagte die Sprecherin des Kreises.