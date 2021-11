Corona-Fälle bei Kaiserslautern: Antwerpen wahrt Zuversicht

Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Nach 16 Punkten aus den vergangenen sieben Spielen will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern seine gute Form auch am Samstag (14.00 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden bestätigen. Dieses Vorhaben wird aber vom ersten größeren Corona-Ausbruch bei den Roten Teufeln seit Beginn der Pandemie überschattet.

Einige Profis erhielten am Mittwoch positive Testergebnisse und fallen für die Partie am Samstag aus. Außerdem fehlten in dieser Woche im Training einige Akteure angeschlagen oder aufgrund grippaler Infekte.