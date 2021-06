Corona drückt auf Arbeitsmarkt: Zahl der Beschäftigten sinkt

Bad Ems Die Corona-Pandemie beeinträchtigt den Arbeitsmarkt. „Die Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Rheinland-Pfalz ist seit dem ersten Quartal 2020 rückläufig“, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit.

Nach vorläufigen Berechnungen sank ihre Zahl auch noch im ersten Quartal 2021, und zwar im Vergleich zum ersten Vierteljahr 2020 um 30.400 oder 1,5 Prozent. Bundesweit war der Rückgang mit minus 1,6 Prozent geringfügig stärker.

Insgesamt hatten im ersten Quartal 2021 durchschnittlich zwei Millionen Erwerbstätige ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz. Wesentlich bestimmt wurde der Rückgang ihrer Zahl vom Minus bei den geringfügig Beschäftigten. Aber auch die Zahl der Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen sank erneut kräftig.